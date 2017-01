Aux alentours du tribunal de Dakar : Jalouse, la « awo » tacle la « niarel » et traite son mari d’homosexuel

Ça s’est passé aux alentours du tribunal de Dakar. Selon Vox Populi deux jeunes dames, bien habillées et bien maquillées se sont données en spectacle, jeudi dernier, sous le grand impuissant de leur mari qui en a également pris pour son grade. Il s’agit en réalité de deux coépouses. Prise certainement de jalousie, en voyant son mari avec sa seconde femme, qu’il a épousée une semaine auparavant, la «awo» ne s’est pas retenue. En réalité, le nouveau couple était venu au tribunal pour se procurer un certificat de mariage. Mais la première dame qui en a été informée, on ne sait comment, a fait le pied de grue devant le tribunal pour les attendre et déverser sa colère sur eux. C’est ainsi qu’elle a crée un scandale sur place, en traitant la « niarel » de voleuse de mari, avant de l’abreuver d’injures. Et comme si cela ne suffisait pas, elle s’est retournée sur son époux qu’elle a traité de poltron et d’homosexuel. Les passants qui ont assisté à la scène ont essayé tant bien que mal de calmer la dame qui avait l’insulte à la bouche, mais en vain. Finalement c’est de guerre lasse que ces derniers ont demandé au mari et à sa nouvelle épouse de quitter les lieux. Un conseil qui a été bien suivi par les nouveaux mariés qui sont montés dans leur voiture avant de démarrer en trombe...