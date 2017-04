Autosuffisance en Riz : Le groupe Sefrioui injecte 75 milliards de fcfa.

Le Groupe Sefrioui, à travers sa filiale Afri Partners Sénégal a investi 75 milliards au Sénégal ; ceci entre dans le cadre de la stratégie nationale du Plan Sénégal émergent (Pse) pour répondre aux exigences du Programme de relance et d’accélération de la cadence de l’agriculture au Sénégal (Pracas).

Ces deux projets sont destinés au marché domestique sénégalais et contribueront à l’autosuffisance, à la sécurité alimentaire et à l’allégement de la balance commerciale. L’enveloppe allouée à ces investissements est de 75 milliards francs Cfa soit plus de 115 millions d’euros.

En effet, depuis 2016, la société Afri Partners Sénégal est connue par son approche inclusive et participative avec les institutions publiques et les fédérations sectorielles.

De même, la société, sur recommandation du ministère de l’Agriculture, se fait assister par un expert sénégalais, ancien directeur de l’agriculture et représentant la Fao pour s’assurer des démarches administratives.

La société a aussi, une approche pro active et constructive et a tenu régulièrement des séances de travail avec les organisations professionnelles pour assurer un bon déploiement opérationnel.

Dans chaque localité ciblée (Démette et Dodel), Afri Partners a privilégié une approche participative et inclusive auprès des collectivités locales et autres populations. Le ministère de l’Intérieur, de l’Agriculture et l’Apix ont été saisis pour valider le projet et veiller au respect de la législation en vigueur au Sénégal.

Dans ce sens, un accord cadre a été signé le 12 janvier 2017 entre Afri Partners Sénégal et le Gouvernement du Sénégal. Ces accords viennent formaliser les engagements mutuels après leur approbation pour les conseils de chacune des communes. Ce grand projet rizicole va créer plus de 1500 emplois ainsi que l’aménagement des Parcelles villageoises sur une superficie de 2500 ha ; il est aussi prévu la mise en place de contrats de culture avec les villageois, l’assistance technique et la formation des villageois inscrites dans une politique de Responsabilité sociétale d’entreprise (Rse). Ce soutien financier impactera aux communes de Dodel et Démette pour le développement de leurs infrastructures de même que la participation aux efforts de désenclavement.

Une étude d’impact environnemental est actuellement en cours sous l’égide du ministère de l’Environnement et du développement durable (Medd). Ce grand projet vise la production de riz paddy au sein des communes de Dodel et Démette et la création d’une unité de transformation répondant aux standards internationaux. A terme, il est attendu la production de 115.000 tonnes de riz paddy par année sur deux récoltes. L’unité de transformation a une capacité annuelle de 125.000 tonnes de riz paddy. Ce riz est destiné au marché local dans le cadre du programme du chef de l’Etat Macky Sall visant l’atteinte de l’autosuffisance en riz au Sénégal. L’adhésion des populations est totale suite aux délibérations effectivement validées par les communes de Dodel et Démette. Ce projet va booster véritablement l’industrie du transport. Afri Partners Sénégal, par ailleurs, s’est entourée des meilleures compétences nationales et internationales pour mener à bien ce projet.