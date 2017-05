Augustin Tine sur le limogeage de Thierno Alassane Sall : « C’est une décision qui relève des prérogatives régaliennes du Chef de l’Etat »

La coalition Benno Bokk Yakaar de Thiès, par la voix d’Augustin Tine, a accepté la décision de Macky Sall de mettre fin aux fonctions du ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall, avant de l’exhorter à continuer son combat pour la massification du parti. « C’est une décision qui relève des prérogatives régaliennes du Chef de l’Etat qui apprécie et prend des actes et orientations basés exclusivement sur l’intérêt du pays », a dit le coordonnateur départemental des « apéristes ».

Toutefois, au niveau local, l’APR et la coalition BBY exhortent en particulier Thierno Alassane Sall à poursuivre la tache de massification entreprise à la base. « Nous encourageons et demandons à toute la coalition de poursuivre le travail déjà entamé dans la perspective des élections législatives de 2017 et présidentielle de 2019 », dit-il en lisant la résolution.

« Ce rassemblement exige au préalable un élan de communion, de retrouvailles et surtout un esprit de dépassement de la part des uns et des autres pour que seul l’intérêt de la coalition soit mis au-devant pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs : gagner les législatives en 2017 et élire Macky Sall au premier tour en 2019. Cela implique de larges concertations et échanges et une démarche largement inclusive qui permettra à toutes les parties prenantes, militants APR comme alliés, de se sentir concentrés et convaincus du rôle prépondérant que chacun aura à jouer dans ces batailles de 2017 et 2019, ce qui nous permettra sans doute d’infliger une défaite électorale cinglante à cette opposition bavarde qui, en vérité, ne nourrit aucune ambition pour le pays », déclare Augustin Tine.