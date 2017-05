Augustin Tine : " Il n y'a pas d'accord d'admission entre le Sénégal et l'Allemagne "

Sur la question des Sénégalais expulsés de l'Europe, le ministre des Forces armées qui a assuré l'intérim du MAESE de dire : " Il n y a pas d'accord d'admission entre le Sénégal et l'Allemagne. Les Sénégalais qui quittent légalement le pays sont pris en charge dans les consulats et autres structures de l'État. Mais celui qui quitte illégalement le pays sans se signaler, le Sénégal a des difficultés pour gérer son cas. Le Sénégal n'accepte jamais que ses citoyens soient rapatriés à bord de vol charter. Mais il faut que les sénégalais en situation irrégulière et qui sont victimes de rapatriement, qu'ils acceptent de rentrer avec les vols réguliers. Pour répondre, le Sénégal n'a jamais signé d'accord d'admission avec l'Allemagne"