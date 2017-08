Augustin Senghor : " Rien ne m'empêche de me présenter pour un troisième mandat "

Le Président sortant de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a déclaré, sur la Tfm, qu’il se présenterait pour un troisième mandat, et que rien ne l’empêche d’y postuler.

Invité de l'émission Grand Débat, il a ajouté qu’il est prématuré de parler d'échec. Il déclare : " Rien ne m'empêche de me présenter pour un troisième mandat. Le règles me l'autorisent. Nous avons tous les trois nos agendas. Nous avons une vision propre. Nous avons entamé un travail que nous comptons poursuivre. Qu'on se dise la vérité. Rien n'a été ficelé au départ. Rien ne m'empêche de me présenter pour un troisième mandat. Nous ne sommes pas en politique. Nous parlons football. Pendant 8 ans, nous avons mis en place un programme. La fédé ne m'appartient pas, mais j'ai une grosse responsabilité. Tout le reste, c'est du nihilisme. On a le droit de vouloir continuer. Il faut arrêter! "