Augustin Senghor : "Nous sommes des outsiders dans ce groupe H"

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, considère que le Sénégal a un rôle d’outsider à jouer dans le groupe H du Mondial 2018, qu’il partage avec la Pologne, la Colombie et le Japon. « Nous sommes des outsiders dans ce groupe si on met en avant les états de service de nos adversaires et leur expérience de la coupe du monde », a-t-il dit, mentionne l’Aps.

Selon Me Augustin Senghor, le Sénégal ne doit pas tomber dans « un piège en disant qu’il a évité de grands noms du football mondial » avec le tirage au sort dont il a bénéficié.

« Oui, nous n’avons pas hérité de la poule du Brésil, de l’Allemagne et de l’Espagne mais on doit faire attention parce que, que ce soit la Colombie ou la Pologne, elles sont devant nous au classement Fifa », a souligné le président de la FSF.

Le Sénégal, pour se qualifier au second tour dans cette poule, devra « bien se préparer et cravacher dur sur le terrain », a-t-il martelé, estimant que les Lions du football doivent être « en éveil » face à des équipes participant régulièrement au Mondial.

« Même le Japon a plus de participations en Coupe du monde que nous, donc il faut faire preuve de beaucoup d’humilité », a indiqué Augustin Senghor. La délégation fédérale envoyée pour le tirage au sort du Mondial 2018 « a commencé à faire des options sur des camps de base » et devrait finaliser le plus tôt possible la future Tanière des Lions en Russie, a-t-il indiqué.

« L’objectif est de trouver un site à mi-distance entre les trois villes où nous allons jouer au premier tour », a-t-il dit. Le Sénégal jouera contre la Pologne à l’Arena de Moscou, le 19 juin, avant d’affronter le Japon et la Colombie respectivement, les 24 juin et 28 juin, à Ekaterinburg puis à Samara.