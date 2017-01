Augmentation du nombre de députés : L’Opposition veut saisir les 5 sages

Il faudra donc compter 15 députés de la diaspora et non 10 comme retenu lors du passage du projet de loi, il y a quelques mois, que l’opposition parlementaire avait qualifié de «forcing». Certains d’entre eux ont encore dénoncé la surprise du gouvernement qui en a rajouté encore 5 autres hier. Il faut d’ailleurs rappeler que les projets en question sont le fruit des concertations sur le processus électoral dont certains ont été retenus et actés dans les accords nés de la rencontre entre le chef de l’Etat et Manko wattu Senegaal le 1er décembre dernier. L’opposition selon « le Quotidien » est prête à saisir les 5 sages.