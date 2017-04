Audrey Pulvar suspendue de CNews

Pétition contre MLP signée par Audrey Pulvar, qui anime des émissions politiques sur @cnews. Ça pose un vrai problème d'impartialité. https://t.co/2iPtvyN8wa

Selon les informations du Parisien, Audrey Pulvar, qui anime le dimanche sur CNews "Le Grand Rendez-vous" et l'émission politique "Le grand journal de la présidentielle", a été suspendue de CNews pour une durée indéterminée. Ce que la chaîne lui reproche: d'avoir signé une pétition anti-Le Pen.Si les convictions de tout un chacun sont à respecter, les principes sont différents pour les journalistes qui doivent faire preuve de neutralité et de réserve. En signant cette pétition, Audrey Pulvar a donc manqué à son devoir.Le texte intitulé Féministes, nous ne voulons pas du Front National, nous votons Emmanuel Macron, a quant à lui, été lancé par Laurence Rossignol, la ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des femmes et assure que "l'élection de Marine Le Pen serait à la fois une défaite et un danger pour les femmes. Il ne suffit pas d'en être une pour défendre leurs droits".La signature de la journaliste a très vite provoqué de vives réactions, comme on a pu le voir sur Twitter. Mais elle n'est pas la seule à y avoir pris part puisqu'on y retrouve également les noms de Zabou Breitman, Julie Gayet, Bruno Solo, Agnès Jaoui ou Françoise Laborde.