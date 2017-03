Audition Khalifa Sall : « Nul n’est au-dessus de la Loi » DSE APR/Benelux

Le bureau de la DSE APR/Benelux nous a transmis une note dans laquelle elle renouvelle son soutien sans réserve à l’action du Président de la République. Le bureau, par la voix de son coordonnateur Ousmane War, a tenu également à féliciter la justice sénégalaise pour le travail qu’elle effectue dans une totale impartialité et ce, pour le bénéfice exclusif des citoyens sénégalais. La Délégation des Sénégalais de l’Extérieur du Benelux de rappeler qu’au Sénégal, nul n’est au-dessus de la Loi, et les acteurs de la vie politique sont comptables devant le contribuable Sénégalais.

Le Bureau exhorte, le Président Macky Sall, à ne protéger personne comme il l’a toujours dit et fait.