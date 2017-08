Audit du fichier : L'AG élective de la Fédé dans une grande confusion

L'Assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de football (Fsf) se déroule présentement dans un contexte très tendu et dans une grande confusion. C'est même l'imbroglio au King Fahad Palace. D'emblée Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte ont tapé du poing sur la table, exigeant un audit du fichier qu'ils disent gonflé en faveur de Me Augustin Senghor. Ils fustigent une série d'impairs en lien avec le "gonflement du fichier électoral". Cette contestation du fichier qui servira de vote a retardé le démarrage de l'AG. La commission électorale chargée d'organiser l'Assemblée générale est accusée d'être de mèche avec le candidat sortant, Me Augustin Emmanuel Senghor. Présentement nous n'en sommes qu'à l'étape de vérification des données figurant dans le fichier.