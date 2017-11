Audiovisuel : Lancement d’une nouvelle chaîne de télé, « 7Tv » , le mois prochain

Une nouvelle chaîne de télévision va bientôt voir le jour. Il s’agit de la « 7Tv ». Son initiatrice est la journaliste Maimouna Ndour Faye, déjà très connue dans le milieu, et qui manage avec brio le site d’informations AZACTU.NET. Le début de la phase test de la nouvelle télé est prévu pour le mois prochain et « 7TV sera diffusée sur l’ensemble du territoire national en hertzien et en numérique, sur le canal de la TNT » annonce sa Directrice Générale, qui nourrit beaucoup d’ambitions pour son nouveau « bébé ».

« Un nouveau jour s’est levé. Et, par conséquent, un nouveau défi se présente devant nous. Aujourd’hui, plus que jamais, nous allons encore travailler pour le compte de notre nation(…) 7TV sera une chaine généraliste avec un accent particulier sur l’info et le divertissement. Pour la première fois au Sénégal, une chaine de télévision va explorer le domaine de « l’infotainement » (Information et divertissement) » promet-elle.