Audiences au Palais : Macky Sall recoit les principaux artisans de la montée d’adrénaline à l’APR

Vendredi dernier il était annoncé une réunion explosive du SEN de l’APR, finalement reportée. Une situation volcanique sévissait qui présageait d’un règlement de comptes lors de cette rencontre que le Chef de l’Etat a différée pour prendre les principaux protagonistes dans les couloirs afin de les travailler au corps. Macky Sall a beaucoup manœuvré pour désamorcer la crise. Il a reçu Samedi Moustapha Diakhaté et Cissé Lo pour les neutraliser. Mais l’audience la plus succulente indique « Vox Populi », aura été celle de Moustapha Diakhaté, le sommant d’arrêter ses sorties virulentes et autres attaques qui tombent sur l’Apr et ses responsables. Une audience que le Chef de la majorité a mise à profit pour se plaindre des agissements d’Aliou Sall et de Yakham Mbaye. Hier Dimanche, le Président a reçu les deux derniers nommés. Au terme de ces audiences, qui ont permis de dégonfler ces inimitiés, MS a réussi à asseoir la paix des braves