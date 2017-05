« Aucun contrat de travail ne lie les ex travailleurs de ABS à ADS »

Le Directeur général des Aéroports du Sénégal (ADS) a expliqué ce jeudi que le contrat qui liait les ADS et Airport Bus Service (ABS) pour le transport des passagers sur le tarmac de l’Aéroport de Dakar a pris fin officiellement depuis 2016. Aujourd’hui devant la complainte de ces agents, qui réclament leur intégration, Papa Maël Diop soutient que « dans un cadre purement social, nous avons engagé des démarches pour voir comment récupérer une partie de ce personnel avec Senecartour qui assure maintenant ce service au niveau de l’Aéroport international Léopold Sédar Senghor. Nous avons fait beaucoup d’efforts en matière d’emplois en régularisant des agents que nous avons trouvés sur place ou en mettant fin à des marchés pour pouvoir intégrer des travailleurs et dans de meilleures conditions ». Tout cela indique le DG des ADS entre en droite ligne dans la politique du chef de l’Etat pour l’emploi des jeunes. Il termine par dire que c’est toujours avec le cœur meurtri qu’on en parle car c’est pénible de voir quelqu’un perdre son emploi.

Des précisons faites au cours d’une visite de travail de l’Unacois Jappo aux ADS. L’Union Nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois-Jappo) par la voix de son Président Idy Thiam a félicité le DG Papa Maël Diop, son personnel et l’ensemble de ses partenaires sur la plateforme aéroportuaire, pour le travail accompli pour permettre aux passagers de gagner du temps et de voyager dans d’excellentes conditions (e-gates, salon VIP, nouveau restaurant…) Une Convention de partenariat est en vue entre l’Unacois Jappo et les ADS. Un déjeuner offert par le DG des Aéroports du Sénégal dans le nouveau restaurant ouvert au niveau du grand parking a mis fin à la visite de travail.