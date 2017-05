Attributions "sauvages" des fréquences, maison et code la presse : Les doléances du Synpics

Le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse a réclamé du Chef de l’État Macky Sall, un plan national pour la presse. C’était à l’occasion de la cérémonie de remise des cahiers de doléances du 1er Mai.

«L’environnement global des médias est à revoir. Il ne s’agit pas pour l’Etat de suppléer à l’initiative privée mais de les canaliser, les aider et nous demandons que l’Etat puisse étudier les possibilités de revenir sur l’environnement des médias. Nous sollicitons de vous une audience pour évoquer avec vous un plan national pour la presse ».

Ibrahima Khalil Ndiaye a aussi demandé au Chef de l’Etat de voter au plus vite le code de la presse.

« Après demain, la CAP va marcher pour réclamer de meilleure conditions. Il s’agit de se battre pour que la presse soit digne d’une démocratie comme la nôtre. Lors de notre audience en Juin nous avions senti les choses bouger, mais cela reste à l'état de projet. Nous osons espérer qu’il sera voté en ce mois de Mai, et la presse pourra mettre le vote à votre actif » a-t-il dit.

Le journaliste a, pour finir, invité le Président à revisiter l’attribution facile de fréquence radio et télé, « qui crée de gros dangers » mais aussi remettre la maison de la presse entre les mains des acteurs.