Attentats de Londres : Le Sénégal offre sa compassion et condamne

Après les attentats qui ont frappé Londres faisant sept morts, et une cinquantaine de blessés, l’Etat Sénégalais, dans une note rendue publique, condamne fermement ces attaques terroristes qui ont frappé le Royaume-Uni. Le gouvernement du Sénégal présente aussi ses condoléances, et exprime selon la même source, sa totale solidarité dans cette épreuve au Gouvernement et au peuple britannique et réaffirme son engagement dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.