Attentat perpétré à Londres : Une quatrième victime succombe à ses blessures

L'assaillant a ôté la vie de quatre personnes et fait une quarantaine de blessés de 11 pays. 29 personnes ont été traitées à l'hôpital et six étaient toujours dans un état grave jeudi soir.



Un porte-parole de Scotland Yard, cité par la BBC, a indiqué que la quatrième personne décédée "avait reçu des traitements médicaux à l'hôpital suite à l'attaque et que l'assistance respiratoire avait été débranchée."



Les autres victimes sont une femme britannique d'une quarantaine d'années, Aysha Frade, et un Américain d'une cinquantaine d'années, Kurt Cochran, tués sur le pont de Westminster, enjambant la Tamise face à Big Ben, où la voiture de l'auteur de l'attaque a foncé dans la foule.



Le troisième mort est un policier, Keith Palmer, 48 ans, qui était stationné devant l'une des entrées du Parlement de Westminster au moment où l'assaillant, qui a abandonné sa voiture contre les grilles de l'édifice, tentait d'y pénétrer.



Le président américain Donald Trump a confirmé un peu plus tard la mort de Kurt Cochran dans un tweet jeudi après-midi, présentant ses condoléances à sa famille. Il était à Londres avec son épouse pour leur 25ème anniversaire de mariage, a précisé sa famille sur des médias sociaux.



Le groupe terroriste Etat islamique (EI) a revendiqué jeudi l'attentat.