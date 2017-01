Attentat meurtrier en Somalie : les images de l’explosion



Les islamistes Chabab ont perpétré mercredi 25 janvier un double attentat à la voiture piégée contre un hôtel du centre de Mogadiscio, qui a fait au moins sept morts et de nombreux blessés.

L’attaque a commencé en début de matinée. Une voiture piégée a été lancée contre une des entrées du périmètre de sécurité de l’hôtel Dayah, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l’enceinte de l’hôtel et échangé des coups de feu avec les gardes de sécurité, a rapporté un responsable de la police.

Alors que les services de secours, des policiers et des journalistes étaient arrivés sur place, une seconde explosion d’un véhicule laissé à proximité avait lieu. Les Chabab, des islamistes affiliés à Al-Qaida, ont revendiqué ce double attentat avec l’application Telegram.