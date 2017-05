Attentat de Manchester : Un sénégalais parmi les victimes

Selon la chaîne BBC, un sénégalais serait parmi les victimes de l'attentat de Manchester. On ne sait pas pour le moment le nom encore moins l'age de la victime, toutefois deux possibilités se dessinent selon toujours les informations. Soit c'est un adolescent qui était venu assister au concert de Ariana Grande, une star pour ados ou bien une personne préposée à la sécurité.

L'attentat survenu avant hier soir, lundi 22 mai, à Manchester (Royaume-Uni) après le concert d'Ariana Grande a fait 22 morts et des dizaines de blessés. "Le bilan pourrait s'aggraver, car 59 personnes sont toujours hospitalisées et certaines se trouvent dans un état critique. Il y a parmi les blessés douze mineurs de moins de 16 ans...