Attentat de Londres : de nouvelles arrestations

Ce lundi matin, la police britannique a procédé à deux nouvelles perquisitions et a arrêté "plusieurs personnes".

"Aux alentours de 04H15 (03H15 GMT) lundi, les officiers du commandement du contre terrorisme qui enquêtent sur les attaques terroristes de London Bridge ont perquisitionné deux nouvelles adresses, une à Newham et une autre à Barking" (est de Londres), a indiqué la police, ajoutant qu'un "certain nombre de personnes avaient été arrêtées".