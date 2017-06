Attentat de Londres : au moins six morts, 48 blessés, trois assaillants abattus

o Le déroulé des faits



Les policiers ont été appelés à 22h08 locales (23h08 en France) suite à des témoignages faisant état d'une camionnette fonçant contre la foule sur le London Bridge. Le véhicule s'est ensuite dirigé vers le quartier voisin de Borough Market, a indiqué la police. Là, les assaillants ont quitté le véhicule et plusieurs personnes ont été poignardées, dont un officier de la police des transports, grièvement blessé. Les policiers ont ensuite "réagi rapidement, affrontant avec courage ces trois individus qui ont été abattus à Borough Market", selon le communiqué. Les agresseurs ont été abattus dans les huit minutes suivant le premier appel à la police.



o Le bilan



Pour l'heure, six personnes ont perdu la vie dans cet attentat, et trente autres ont été hospitalisées dans cinq établissement de la ville. Les trois suspects ont été abattus par la police.



o De fausses ceintures explosives



"Les suspects portaient ce qui ressemblait à des vestes explosives, qui se sont révélées fausses", a précisé la police, qui a appelé à éviter les quartiers où s'est déroulée l'attaque. Elle a également annoncé un renforcement de ses effectifs dans Londres dans les jours à venir. Le London Bridge devait rester fermé ces prochaines heures, et trois hôpitaux du centre de Londres ont été bouclés, selon des sources officielles.



o "Des actes terroristes"



La police a indiqué qu'elle traitait ces attaques comme "des actes de terrorisme". Il s'agit du troisième attentat qui frappe la Grande-Bretagne en moins de trois mois. L'attentat, qui n'avait pas été revendiqué tôt dimanche matin, est intervenu à seulement cinq jours des élections législatives au Royaume-Uni.



o Les réactions



Le président français Emmanuel Macron a assuré dimanche que la France était "aux côtés du Royaume-Uni". Le président Donald Trump a offert "le soutien total" des Etats-Unis après ce "brutal attentat terroriste" dans un entretien téléphonique avec Theresa May. "Il n'existe aucune justification possible pour de tels actes barbares", a réagi de son côté le maire de Londres Sadiq Khan. Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a adressé ses "pensées" aux "victimes et leurs familles". Sadiq Khan a précisé qu'il participerait dans la matinée à une réunion d'urgence du gouvernement pour faire le point sur l'attaque.