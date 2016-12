Attentat de Berlin: l'homme abattu à Milan est bien Anis Amri

Selon ces sources, la voiture du suspect a été arrêté lors d'un contrôle d'identité de routine. Il a sorti son pistolet et des coups de feu ont été échangés entre lui et la police.

Le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti, a annoncé une conférence de presse à 10H45 (09H45 GMT).

Dès mardi matin, les papiers d'Amri avaient été retrouvés dans le camion, mais l'avis de recherche n'a été lancé que dans la nuit de mardi à mercredi, lui laissant un temps précieux pour disparaître.

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué mercredi l'attentat.

Par ailleurs, la police allemande a arrêté deux frères soupçonnés de préparer un attentat contre un des plus grands centres commerciaux d'Allemagne.