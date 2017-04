Attentat dans une église en Egypte : Le Gouvernement du Sénégal condamne

Dans une note qui nous a été parvenue, le Gouvernement du Sénégal condamne « fermement les attaques lâches et criminelles survenues ce dimanche, en Egypte, dans des lieux de culte à Tanta, puis à Alexandrie, ayant occasionné des dizaines de morts et de blessés ». Pour rappel, cet attentat a fait plus de 22 morts. Et en cette douloureuse circonstance, le Gouvernement du Sénégal selon la même source, présente ses condoléances et renouvelle sa totale solidarité au Gouvernement et au peuple égyptien frère.