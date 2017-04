Attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg : L’Etat du Sénégal condamne et exprime sa solidarité agissante

L’Etat du Sénégal par le biais du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’exterieur, condamne fermement l’attaque terroriste et criminelle perpétrée dans le métro de Saint-Pétersbourg hier lundi 3 avril 2017 qui a occasionné une dizaine de morts et plusieurs blessés. Le gouvernement du Sénégal selon la même source exprime ses condoléances et sa solidarité agissante dans ces moments difficiles au Gouvernement et au peuple russe et réaffirme son engagement dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.