Attentat à Manchester: deux nouvelles arrestations

Ces nouvelles arrestations portent à treize le nombre de personnes interpellées depuis le début de l'investigation. Deux d'entre elles, un homme et une femme, ont toutefois été relachées.



Dans la nuit de vendredi à samedi, la police a également procédé à deux perquisitions dans les quartiers de Cheetham Hill et Longsight.



Les enquêteurs pensent avoir affaire à un réseau. Mais l'enquête avance rapidement, selon la police britannique. "Une grande partie de ce réseau a été démantelée", a affirmé le commandant de l'unité anti-terroriste, Mark Rowley.



L'attentat, qui a fait 22 morts et 75 blessés à la sortie d'un concert de la chanteuse pop américaine Ariana Grande, a été revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique.