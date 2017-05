Attentat à Manchester : José Mourinho annule sa conférence de presse

Manchester United a décidé d'annuler la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, à la veille de la finale de l'Europa League contre le club néerlandais de l'Ajax Amsterdam prévue à Stockholm, à la suite de l'attentat terroriste survenu lundi soir à Manchester, qui a causé la mort de 22 personnes.



"A cause des événement tragiques à Manchester la nuit dernière, et des conséquences qu'il ont eues sur chacun d'entre nous, nous avons décidé d'annuler cette conférence de presse de veille de match", a indiqué le club anglais dans un communiqué.



José Mourinho et ses joueurs ont observé une minute de silence avant leur dernier entraînement à Manchester avant de s'envoler pour la capitale suédoise.