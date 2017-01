Attendu à Dakar hier : Pourquoi le vol « Arik Air » avait été bloqué en Gambie depuis 23 heures

Le vol « Arik Air » qui avait quitté Dakar hier en partance pour la Capitale Gambienne et qui devait normalement effectuer ce même trajet de Banjul à la Capitale Sénégalaise n’a pas pu respecter son plan de vol. En effet l’avion qui a bien atterri a Banjul aurait du quitter cette Capitale à 22 heures 50 pour atterrir chez nous à 23 heures 35 minutes. Les autorités avaient constaté depuis lors un silence radio.

La crise politique entre nos deux pays avait fait penser que les autorités Gambiennes ont interdit l’avion de quitter leur territoire, « emportant » peut être des renseignements secrets ou même des personnes. Mais une autre hypothèse était aussi envisageable. Une source, nous avait soufflé des problèmes de redevances aéroportuaires à payer. Et que l’avion ne sera autorisé à partir que lorsque ce dû sera payé.

Et finalement c’est la deuxième hypothèse qui s’est révélée juste. En effet, « des problèmes de recouvrement » était à l’origine du blocage. Après mouts tractations et « une promesse et décharge de paiement entre Arik Air et DG Civile Aviation » a décanté la situation.

L’avion devrait donc atterrir finalement à Dakar dans les minutes qui suivent.