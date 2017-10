Attaques terroristes contre des pays de la sous-région : L'UEMOA bat le rappel de ses troupes

Ce jeudi, vers 10 heures, s’est tenue à Dakar une réunion des ministres du Comité de Haut niveau sur la mise en œuvre de la politique commune de l’UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité.

Cette réunion a été présidée par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Me Sidiki Kaba.

La cérémonie a été marquée par deux allocutions majeures : celle de Monsieur Abdallah Boureima, président de la Commission de l’Uemoa, suivie de celle du ministre sénégalais des Affaires étrangères.

Cette rencontre a mis l’accent sur la persistance et l’ampleur de la menace terroriste dans l’espace UEMOA. Il s’est agi d’adopter des politiques communautaires en vue de consolider la paix et la sécurité en consolidant les acquis.

A en croire Monsieur Boureima : « La récurrence et la similarité des attaques terroristes perpétrées au Burkina, au Mali et au Niger, leur connexion et leur coexistence avec d’autres menaces comme les trafics en tous genres…toutes ces dites menaces constituent une source grave de préoccupation pour la sécurité des personnes et des biens ».

Poursuivant, il a informé que « la réunion d’aujourd’hui va permettre de poser un jalon supplémentaire dans la voie du renforcement de la concertation permanente pour dégager les axes d’une action collective qui traduit leur détermination commune à prendre en charge de manière efficace les défis notamment sécuritaires » .

Le chef de la diplomatie sénégalaise, à son tour, n’a pas manqué de souligner « qu’il n’y a pas d’autre voie que celle de la mise en synergie de nos potentiels et de nos efforts communs pour conduire nos pays a l’émergence et assurer de manière durable le bien-être de nos populations » « Cela mérite d’être consolidé, préservé et protégé », ajoute Me Sidiki Kaba.

Celui-ci relève, en outre : « Le défis sécuritaires auxquels nos États font face sont connus de tous, point n’est besoin d’y revenir. Aucune action ne sera de top pour y faire face. Hélas, je tiens à relever la récurrence des attaques terroristes dont sont victimes notamment des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ».