Attaques contre Awa Ndiaye : Des plaintes distribuées, son avocat menace d’ester en justice désormais contre ses pourfendeurs

Maitre Seydou Diagne, Avocat à la Cour a menacé quiconque se plairait à attaquer la gestion de l’ancien ministre de la femme Awa Ndiaye, d’ester en justice. La récréation est terminée, a-t-il sifflé et des plaintes seraient même déjà distribuées.

«L’honorable juge Mawo Sémou Diouf a clos ce dossier en disant qu’il n’y a jamais eu une quelconque surfacturation de la part des services du ministère dirigés par Mme la ministre. D’ailleurs, si les Ousmane Sonko, Malick Ndiaye et le taciturne Mody Niang ne le savent pas, Awa Ndiaye n’a jamais été inculpée de quoi que ce soit. Si vous voulez donner des leçons, cherchez ailleurs messieurs ». « Désormais, toute attaque ou accusation contre Mme Awa Ndiaye sur ce dossier juridiquement clos sera portée devant les tribunaux de notre pays, pour que cesse cette honteuse campagne de diffamation. Nous avons, à cet effet, servi à ces accusateurs une plainte pour qu’ils apportent les preuves de leurs accusations» a-t-il dit

La robe noire de s’étrangler que l’exercice favori de certains acteurs de l’espace politico-médiatique est de dénigrer systématiquement Awa Ndiaye, ancienne ministre de la République et ont même réussi à installer dans l’opinion une image totalement injuste et inacceptable de Awa Ndiaye

Cette dernière n’ayant jamais voulu répondre à ces attaques, l’avocat lui, a décidé de porter le combat.