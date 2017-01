Attaque terroriste en Turquie : L’auteur identifié

On en sait un peut plus sur l’identité de l’homme qui a ouvert le feu sur des fêtards à la boite de nuit Reina, à Istanbul. Il s’agirait d’un Kirghiz du nom de Lakhe Mashrapov.

Arrivé en Turquie le 20 novembre en compagnie de son épouse et de ses deux enfants, le terroriste présumé aurait combattu en Syrie pour l’Etat islamique.

Selon des médias turcs lus à Dakaractu, Lakhe Mashrapov aurait été spécialement choisi pour mener l’attaque du 1er jour de l’an. Ils en veulent pour preuve la précision avec laquelle il a tué 39 personnes et a blessé 48 autres.

A travers Amaq, son agence de presse, l’Etat islamique a attribué l’attaque à un de ses « soldats » qui a répondu aux « injonctions » du Calife Abou Bakr al Baghdadi.

Dans une vidéo diffusée mardi par les médias turcs, le tueur présumé se filme dans une rue. Mais difficile pour l’heure de savoir quand les images ont été enregistrées.

A noter que le suspect est toujours en fuite.