Attaque terroriste de Gao : Le visage de la terreur

On en sait un peu plus sur l’auteur de l’attaque à la voiture piégée qui a visé le MOC, mercredi 17 janvier à Gao, dans le nord du Mali. La branche médiatique d’Al Mourabitoune et son corollaire d’Aqmi ont publié un communiqué en y joignant l’identité de l’assaillant. Son nom : Abdel Hadi al Foulani al-Ancari. Ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un autochtone peulh.



Expliquant les raisons de ce carnage qui a fait plus de 60 morts dans les rangs des forces de la Coordination des mouvements de l'Azawad, Al-Mourabitoune fait savoir qu’il vise à dissuader tous ceux qui seraient tentés de s’allier avec l’armée française dans la région. Le groupe djihadiste de l’Algérien Mokhtar Belmokhtar promet de perpétuer ce genre d’attaques jusqu’à ce que l’armée des « croisés » décide de quitter les « terres des moudjahidines ».