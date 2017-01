Attaque terroriste à Istanbul : Iakh Machrapov nie en être l’auteur

Trois jours après l’attaque terroriste ayant ciblé la boite de nuit Reina, à Istanbul, l’auteur est toujours dans la nature. La police turque croyait avoir mis un nom sur le visage de l’auteur mais aux dernières nouvelles, il y a confusion autour de l’identité du bon suspect.



Arrêté au Kirghizistan ce mardi et entendu par les services de sécurité, Iakh Machrapov, 28 ans, a nié être lié à la tuerie. Il a expliqué aux enquêteurs kirghizs qu’il s’est rendu en Turquie le 1er janvier dans le cadre de ses activités commerciales et qu’il a été entendu à cause de sa ressemblance trop forte avec l’assaillant du Reina.

Iakh Machrapov affirme ignorer comment sa photo s’est retrouvée sur les réseaux sociaux. A l’image de son passeport, une capture d’écran de sa page Facebook a également fait le tour du web.



La police turque est à pied d’œuvre pour mettre fin à la cavale du suspect qui, après son acte, se serait changé dans la cuisine du Reina avant d’arrêter un taxi à bord duquel il aurait pris la tangente. Douze (12)de ses proches ont été interpellés dont son épouse.



L’Etat islamique a revendiqué l’attaque.