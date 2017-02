Attaque de la station Edk Oil de Thiès : Un des braqueurs du gang tombe à Kaolack

Le Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale informe que ce lundi 27 Février 2017 à 18 heures, le Commissaire Central de Thiès, Djibril CAMARA, et ses hommes ont interpellé à Kawil, 10 km de Kaolack, le nommé D.K.DIA, un des malfaiteurs qui avait attaqué à main armée la station EDK OIL de Thiès.



Le mis en cause selon la meme source est actuellement en garde à vue dans les locaux dudit commissariat et l’enquête se poursuit aux fins d’interpeller le reste de la bande.



Pour rappel, le nommé D.K.DIA et six de ses acolytes avaient tiré des coups de feu en l’air avant d’emporter l’argent que détenaient les deux pompistes et fait main basse sur les deux caisses qui se trouvaient dans la boutique.



« La Police Nationale ne ménagera aucun effort pour traquer et appréhender les auteurs des différents cambriolages notés ces derniers jours dans les établissements financiers » conclut la note.