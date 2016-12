Attaque de Berlin : la police allemande serait à la recherche d'un jeune Tunisien

Les enquêteurs allemands l'ont très vite reconnu : ils n'avaient pas d'éléments susceptibles d'établir un lien entre le premier suspect interpellé après l'attentat, un demandeur d'asile pakistanais, et les faits qui lui étaient imputés. L'homme a donc été relâché mardi, et le terroriste court toujours, potentiellement armé.



La chasse à l'homme bat son plein. Selon le site internet du journal Der Spiegel, qui ne cite pas ses sources, la police allemande est désormais à la recherche, dans tout le pays, d'un Tunisien dont le permis de séjour aurait été retrouvé sous le siège conducteur du camion. Les médias allemands parlent d'un homme âgé d'un peu plus d'une vingtaine d'années.



La photo du jeune Tunisien véhiculée partout en Allemagne



Les papiers retrouvés dans l'habitacle du poids lourd seraient ceux d'un individu né en 1992 à Tataouine, Anis A., présenté comme un demandeur d’asile arrivé il y a quelques mois. Enregistré sous différentes identités d’après les médias allemands, il ferait partie des individus considérés comme potentiellement dangereux en Allemagne.



Comprendre qu'il aurait été susceptible de commettre un attentat, et qu'il aurait donc été, de ce fait, régulièrement suivi par la police. Sa photo est actuellement diffusée un peu partout dans le pays, relate notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut.



Le ressortissant polonais aurait été encore en vie pendant l'attentat



Par ailleurs, selon l'enquête en cours, concernant les circonstances de l'attentat, le camion aurait été volé à un chauffeur polonais au moment de sa pause. Ce dernier a été retrouvé après l'attentat, mort par balle sur le siège passager de la cabine du poids lourds. Il portait sur son visage et son corps des traces de coups de couteau.



L'autopsie a démontré qu'il était toujours en vie au moment où le camion a percuté la foule. Le chauffeur en titre du semi-remorque se serait battu avec le terroriste pour l'empêcher dans sa course meurtière. Au moment où il tentait de s'enfuir, il aurait été abattu à l'aide d'une arme de petit calibre.