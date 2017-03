Attaque au parlement à Londres : La police évoque un acte "terroriste"

Un policier a été poignardé dans le parlement de Westminster et un assaillant présumé a été abattu par la police, mercredi 22 mars à Londres (Royaume-Uni). Le quartier a été bouclé, a annoncé le responsable de la Chambre des Communes, David Lidington



Une dizaine de personnes au moins ont été blessées. Les autorités n'ont communiqué aucun bilan officiel pour le moment, mais selon un photographe de l'agence Reuters sur place, plusieurs personnes ont été touchées sur le pont de Westminster.



Une voiture a foncé dans plusieurs personnes sur le pont de Westminster. Le véhicule a terminé sa course dans des grilles voisines.



La police britannique traite l'attaque de Londres comme un "incident terroriste, jusqu'à preuve du contraire".



La station de métro de Westminster a été fermée. Le Parlement britannique a lui aussi été bouclé et les députés sont confinés, selon l'agence britannique Press Association.



La Première ministre britannique, Theresa May, est saine et sauve. Le porte-parole n'a pas voulu confirmer sa présence ou non sur place.



