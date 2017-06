Attaque à main armée en cours à Lafia, dans la commune de Khossanto.

Au moment où ses lignes sont écrites, des individus armés d'armes lourdes, ont encerclé le village aurifére de Lafia, situé entre Mandakholi et Massa Massa. Les populations dans le désarroi le plus total appellent à l'aide. Averti, le maire de Khossanto, Mr. Mamady Cissokho a alerté la gendarmerie qui serait en route. Pourvu qu'ils arrivent à temps, si l'on sait que les gendarmes les plus proches, sont à plus de 35 km. Cette attaque fait suite à celle perpétrée, il y a deux jours, lors de laquelle des individus armés ont pris en otage une quarantaine d'orpailleurs. Elle pose l'épineuse question de l'insécurité dans cette zone.

Nous y reviendrons...