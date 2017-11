Atelier de partage du Bilan-diagnostic du PNADT : Dakar face aux défis du foncier et de la forte concentration démographique

De toutes les régions du Sénégal, Dakar reste la plus confrontée à des problèmes de foncier. C'est ce qui est ressorti du CRD tenu ce jeudi 2 novembre à la chambre de commerce de Dakar par l'Agence nationale de l'Aménagement du territoire dans le cadre du partage du bilan diagnostic du Plan national de l'Aménagement et de développement territorial. Une prise en compte par l'Anat dans l'élaboration du PNADT.

La forte concentration démographique qui prévaut à Dakar s'est aussi invité dans les débats après que le bilan diagnostic a révélé que 23% de la population sénégalaise est établie dans la capitale. Une problématique bien identifiée à laquelle le désengorgement semble être la solution. Sauf que le directeur général de l'Anat n'est pas de cet avis. Mamadou Djigo plaide pour une réorganisation de Dakar en planimétrie et altimétrie. Dans la même dynamique, l'adjointe au gouverneur annonce la possible délocalisation de la zone industrielle de Sodida qui, à son avis, n'est zone industrielle que de nom.