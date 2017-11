Assurance Maladie : ICAMO s’installe pour pallier les énormes difficultés liées au suivi et au contrôle des IPM

Pour bien mener son rôle pour la solvabilité des missions d’intérêt commun telles que la représentation des IPM, une assurance maladie à été créée pour mettre en oeuvre en dehors du service des prestations assuré par ces IPM.

L'Institution de Coordination de l’Assurance Maladie Obligatoire Du Sénégal a décidé de faire recours aux services d’un consultant pour élaborer son plan de communication, et à travers cette stratégie de communication qui a fait l’objet de validation aujourd’hui , l’ICAMO Institution de Coordination de l’Assurance Maladie Obligatoire Du Sénégal compte instaurer une ère nouvelle dans les relations d’information et de communication entre les différents acteurs de l’Assurance Maladie Obligatoire pour une meilleure connaissance de la portée et des enjeux du système. En ce sens, différents objectifs seront poursuivis …