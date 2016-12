Assemblée nationale : Me Diouf fait encore des siennes

Me El Hadj Diouf a encore fait des siennes hier à l’Assemblée nationale. Alors que le ministre des affaires étrangères était présent pour le vote de cinq projets de loi ayant trait à diverses problématiques économiques et internationales, l’avocat a imposé la Gambie. Toutefois selon « EnQuête », Mankeur Ndiaye n’a pas été mis devant le fait accompli. Mais c’est en prenant un deuxième tour de parole que l’avocat à fait grincer des dents les députés Abdou Mbow et Babacar Diamé qui ont demandé que l’on en revienne au débat. Le député Thiessois, raconte le journal, s’est même mis dans une colère noire après que l’avocat eut quitté la séance une fois ces deux questions vidées...