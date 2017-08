Assemblée nationale : Le député Cheikh Seck invite à former un bureau « avec les alliés »

Le député Cheikh Seck réélu sur la liste de « Benno Bokk Yakaar » à l’Assemblée nationale, appelle d’ores et déjà ses collègues à former un bureau avec tous les alliés et pas seulement avec les membres de l’APR.

« Nous avons certes la majorité mécanique, mais il nous faut un bureau de qualité dans lequel n'importe qui ne doit pas siéger. Il faudra puiser dans Benno Bokk Yakaar et non seulement dans l'Apr. L'assemblée nationale doit composer un bureau digne de ce nom avec des commissions techniques. Ce sont ces dernières qui font le travail », dit il dans un communiqué.

L'Alliance pour la République accuse par ailleurs le député socialiste qui avait appelé ses militants à voter contre la coalition Benno Bokk Yakaar lors des élections législatives du 30 Juillet dernier dans sa commune de Ndindy au profit du Parti démocratique sénégalais. « Une démarche incohérente en tant qu'allié » martèle t’il.

Aussi selon lui, la prise en compte des forces alliées de BBY dans le bureau de l’Assemblée s’impose d’autant plus que prophétise t’il, « l'assemblée nationale verra de vives perturbations. »

Pour terminer, il a annoncé que Khalifa Sall, Bamba Fall, Barthélémy Dias et les autres, ne sont plus des membres du Parti socialiste puisque s’étant auto exclus...