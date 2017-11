Assemblée nationale/Interpellé sur la qualité de l’eau à Touba : Mansour Faye veut que quelqu’un paie la facture …

La pénurie d’eau constatée à Touba lors du Grand Magal a été un des sujets phares lors du passage du ministre de l’hydraulique. La vétusté du réseau ainsi, que la non potabilité de l’eau a été décrié par les députés. Interpellé par Aida Mbodj, le ministre a indiqué qu’il existait bien un problème de qualité dans l’eau mais il faudrait assure t’il, aussi que les populations acceptent de mettre la main à la poche. « On ne peut pas faire des investissements sans que l’on consente à payer » a-t-il dit. Le ministre a sur le grand magal de Touba et la pénurie constatée, laissé entendre, que le nombre de visiteurs dans la ville sainte influent forcément, sur la distribution. Il a pour finir, noté que des solutions vont être trouvées très bientôt.