Assemblée Nationale : Moustapha Diop montre ses carences en commission technique

Les parlementaires ont eu la honte de leur vie avant-hier, lors du passage en commission technique du nouveau ministre de l’industrie et de la petite et moyenne industrie Moustapha Diop. Selon « les Echos » il était incapable d’aligner quatre phrases correctes en français. Il avait commencé à parler en Ouolof au début mais se rendant compte qu’il mettait mal à l’aise les parlementaires, il a commencé à jeter un coup d’œil aux notes que lui jetaient ses collaborateurs. Il a là aussi commencé à mélanger les pédales. Il lisait difficilement les notes, incapable d’articuler et d’expliquer clairement aux parlementaires les préoccupations que ces derniers exposaient.