Fraude à l'Assemblée Nationale: El Hadj Diouf exige l'ouverture d'une enquête par les corps de contrôle

C’est lors de sa conférence de presse ce midi, que le député Me El Hadji Diouf a révélé les injustices commises à l’assemblée Nationale. Il dénonce que de l’argent et de l'essence (1000 litres au lieu de 250 litres ) sont illégalement donnés aux députés du pouvoir, mais surtout au Président de l’Assemblée Nationale Moustapha Niasse et au président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté. Il exige ainsi qu’une enquête soit ouverte par l’IGE, la Cour des comptes et l’AMRP pour dénoncer la fraude au sein de l’Assemblée nationale.