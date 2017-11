Assemblée Nationale : Adji Mergane Kanouté plaide pour la révision de la taxe sur le prix de l'arachide à l'exportation et le renforcement des antennes régionales pour la chambre unique de commerce, d'industrie et d'agriculture

Face-à-face au ministre de l'agriculture et à celui du commerce, la députée de Kaolack, Adji Mergane Kanouté, a porté les doléances des populations du Saloum recueillies à la suite de son forum initié dans la commune de Kaolack et appelé " Xibaru Assemblée".



En effet, l'honorable députée a plaidé en plénière la révision de la taxe sur le prix de l'arachide à l'exportation que l'État a fixée à 30 FCfa. En plus de cela, madame Kanouté n'a pas oublié de parler du décret de répartition en ce qui concerne la chambre unique de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal afin que les antennes régionales puissent être renforcées conformément au respect du principe de territorialisation des pouvoirs publics", tel que préconisé par le chef de l'État".



Enfin, la députée de la mouvance présidentielle, a encensé le président Macky Sall dans le domaine de l'agriculture."Le président a octroyé un quota d'engrais et de semences aux ayants droit alors que sous le régime de Wade, ce quota était réservé aux politiciens, marabouts et driankés", a-t-elle conclu.