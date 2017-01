Assemblée Générale de l’ABENAM : Abdou Fouta DIAKHOUMPA réélu a la tête

L’assemblée générale qui a réuni les membres de l’ABENAM a servi de cadre pour échanger et lever toute équivoque ou tout quiproquo mais aussi pour raffermir les liens entre les énarques. Des discussions ont eu lieu après le rapport moral et financier du Président de l’association. Et il en est sorti la nécessité de rencontrer les bureaux des amicales et unions regroupant les brevetés appartenant à un même corps. De ces résolutions est née la désignation de points focaux dans les grands services Publics où servent les sortants de l’ENAM, du CFJ et de l’ENA. Sur les perspectives figure en bonne place la création d’un journal et d’un site internet. Il a été envisagé la possibilité de mener des actions sociales envers les couches démunies de la population. Et côté agenda, l’AG a programmé d’organiser une table ronde sur les abus bancaires en juillet 2017.

Le comité directeur qui a été renouvelé a permis à l’AG de dissoudre le bureau restreint pour en former un autre. Ainsi

Abdou Fouta DIAKHOUMPA ITSS a été réélu comme président avec comme vice-président Cheikh DIENG magistrat.

L’ABENAM sollicite une audience avec le premier ministre pour le remercier de vive voix de son accord pour présider le dernier diner-débat de l’ABENAM.