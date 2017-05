Assassinat de Me Sèye : Ce que Latif Coulibaly pensait de Clédor Sène, un manipulateur

15 Mai 1993 - 15 Mai 2017, voilà 24 ans que disparaissait Me Babacar Sèye. Le journaliste d'investigation Abdou Latif Coulibaly avait sorti un livre " Sénégal affaire Me Sèye : un meurtre sur commande. " Il y revient sur la personnalité de Clédor Sène, un grand affabulateur et manipulateur... Flash back!