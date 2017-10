Assane Dioma Ndiaye : "Les menaces contre Serigne Diagne sont inacceptables et la justice doit aller jusqu'au bout pour dissuader cette milicisation de notre société"

Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains a apporté son soutien et celle de son organisation à Dakaractu et son directeur de publication dans l'affaire Cheikh Amar. C'est un Assane Dioma Ndiaye outré qui a confié son indignation sur une affaire qui continue à défrayer la chronique. "Je pense que la justice doit aller jusqu'au bout dans cette affaire. Il faut dissuader la milicisation de notre société avec des gens qui se comportent en mandarins au nom d'une supposée richesse et entretenant une cour de valets prêts a tout pour défendre leurs moindres égratignures", a confié le Président de LSDH dont le leadership est reconnu de tous...