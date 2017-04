Assainissement à Fatick : Le DG de l'ONAS satisfait des travaux

Le projet d’assainissement des eaux usées et de drainage des eaux pluviales de la ville de Fatick, à terme devrait contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires, environnementales et socio-économiques des populations de la ville. D’un montant de neuf milliards cinq cent millions de francs CFA, ce projet est cofinancé par la Banque ouest africaine de développement et l’Etat du Sénégal. Les travaux concernent un réseau d’évacuation des eaux usées, 670 branchements à l’égout, deux stations de pompage, une station d’épuration et de traitement de boue de vidange entre autres. Alioune Badara Diop, le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal rencontrait la presse au terme d’une visite des travaux du projet d’assainissement des eaux usées et de drainage des eaux pluviales de la ville de Fatick...