Ass/Kaw : « Pas de dialogue si Karim Wade est maintenu en exil forcé et si Khalifa Sall est maintenu en prison »

Le mouvement Actions de Solidarité et de Soutien à Karim Wade (Ass-Kaw) Monde, en conférence de presse hier, a rejeté toute forme de dialogue avec le pouvoir tant que leur leader Karim Wade reste en exil et Khalifa Sall en prison. Selon Souka Seck membre de la Cellule de Communication et membre de l’UJTL, ainsi que Gallo Tall membre du Comité Directeur du PDS, il ne saurait y avoir un dialogue inclusif et sincère si Karim Wade est maintenu en exil forcé et si Khalifa Sall est maintenu en prison.



« Pour nous Karimistes, la fin de l’exil de notre candidat demeure la première condition de toute participation à un quelconque dialogue. Nous invitons le PDS à camper sur sa position et à réunir avec les Karimistes de tout bord les conditions nécessaires pour un retour immédiat de notre candidat » ont-ils indiqué.





De cirque en cirque, poursuivent-ils, le Chef de l’État nous a servi une piteuse image de la soumission de notre pays devant le colon Français.



« A l’occasion d’un séminaire intergouvernemental, les dirigeants actuels de notre pays ont encore montré leur incapacité à conduire les destinées de notre pays de façon libre et entière. A l’heure où les pays cherchent leur voie de salut en prenant des initiatives tendant à affirmer leur véritable indépendance, notre pays s’illustre pitoyablement en se jetant pieds et mains liés dans le Joug du colon » regrettent les membres d’ Asskaw.



Avec Macky SALL notre pays rétrograde de 50 années en ressuscitant la communauté chère au général De Gaule et en posant dangereusement les conditions d’expropriation de nos ressources gazières et pétrolières accusent ils aussi.



Le mouvement ASSKAW s’indigne d’une telle posture et attire l’attention de l’opinion nationale et internationale. Par la même occasion ils demandent à tous les mouvements Karimistes de rester sur leurs gardes et d'avoir confiance en leur candidat, qui bientôt assurent-ils, regagnera ses terres qui lui sont précieuses.