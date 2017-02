Arsène Wenger va-t-il quitter Arsenal pour la Chine?

"Peu importe ce qu'il va se passer, j'entraînerai la saison prochaine. C'est une certitude, que ce soit ici ou non", avait déclaré Wenger il y a une dizaine de jours. Le contrat du coach français arrive à son terme à la fin de la saison. "Si j'ai dit mars ou avril, c'est parce que je ne sais pas encore. Je ne veux pas revenir là-dessus."



35 millions annuels



Aujourd'hui, le Daily Telegraph nous apprend que la Chine ferait les yeux doux à Wenger. Une offre de 35 millions annuels serait sur la table, soit trois fois le salaire actuel du coach français à Arsenal. A titre de comparaison, il s'agirait du double du salaire de Pep Guardiola à Manchester City, actuellement l'entraîneur le mieux rémunéré au monde.



... Ou une prolongation avec Arsenal?



Wenger, qui est à la tête d'Arsenal depuis 1996, pourrait toutefois prolonger son contrat à Londres. L'Alsacien aurait reçu une offre de prolongation de contrat de deux ans de la part des dirigeants d'Arsenal. Avec une augmentation de 25% par rapport à sa rémunération actuelle. Comme il l'a lui-même annoncé, Wenger devrait donner sa décision définitive en mars ou avril.



Plus de Premier League depuis 2004



Champion en 1998, 2002 et 2004, le club n'a plus remporté la Premier League depuis lors. "Même si je pars, Arsenal ne va pas gagner tous ses matches. Arsenal n'a pas gagné cinq fois la Coupe d'Europe avant mon arrivée. Il est important pour le club de prendre la bonne décision pour le futur. Je me préoccupe de ce club et de son futur. C'est important qu'il soit entre de bonnes mains", avait-il également déclaré.