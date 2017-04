Arsenal, un plan de relance à 235 M€… avec Wenger

Ça aurait pu être la claque de trop pour Arsène Wenger. Dans beaucoup d’autres clubs, ça se serait sans doute passé comme ça, d’ailleurs. Mais pas à Arsenal. La nouvelle leçon subie par les Gunners sur la pelouse de Crystal Palace (3-0), lundi soir en clôture de la 32e journée de Premier League, a étrangement convaincu les dirigeants londoniens de deux choses: qu’il fallait conserver le manager français et passer un grand coup de balai dans le vestiaire.

Selon le Daily Mirror, la prochaine intersaison devrait donc être celle de tous les changements du côté de l’Emirates Stadium. La plus agitée de l’ère Wenger, même. Alors que les supporters des Canonniers réclament chaque semaine la tête de l’entraîneur français (67 ans), une nouveau contrat de deux ans l’attendrait déjà avec, en bonus, une très belle enveloppe de 200 millions de livres sterling à dépenser lors du mercato estival (soit 235 millions d’euros).

Özil, Sanchez et Giroud vendus ?

En réalité, l’état-major d’Arsenal serait prêt à débourser environ 120 millions d’euros, une somme à laquelle s’ajouteraient les millions récoltés grâce aux ventes de nombreux joueurs. En tête de liste, Mesut Özil, qui a déjà refusé une juteuse prolongation et qu’Arsène Wenger ne souhaiterait plus retenir. Le trop cher Jack Wilshere, pisté par West Ham, et le très courtisé Alex Oxlade-Chamberlain, suivi par Liverpool et les deux Manchester, seraient aussi sur la sellette.

Le remplaçant Olivier Giroud, l’irrégulier David Ospina, le flop Lucas Perez et bien sûr le crack Alexis Sanchez, qui est dans la même situation que Mesut Özil et que les plus grandes écuries européennes s’arrachent, pourraient également plier bagage et rapporter gros. Tandis qu’Alexandre Lacazette (Lyon), Kieran Tierney et Moussa Dembélé (Celtic Glasgow), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Jordan Pickford (Sunderland) ou encore Jack Butland (Stoke City) seraient dans le viseur.